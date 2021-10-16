Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin 24 Eylül'de Van’da İran’a kaçırılmak üzereyken kurtardığı İranlı eski asker Mehdat Adbarbaşi film gibi operasyonun detaylarını anlattı. İran Hava Kuvvetlerinde pilot olduğunu söyleyen Adbarbaşi, sürecin 2017 yılında Kasım Süleymani’den gelen Suriye’ye görev emri ile başladığını aktardı. Adbarbaşi “Suriye’de yaşanan vahşete ortak olmak istemiyordum. Önce ailevi ve psikolojik sorunlarım olduğunu bahane ettim. Israr edilince firar edip Türkiye’ye kaçtım’’ dedi.

KADIN AJAN KULLANDILAR

Türkiye’de internet üzerinden havale sistemi üzerinde çalışmaya başladığını belirten Adbarbaşi yaşadıklarını şöyle anlattı:

İran istihbaratı benimle bir kadın muhbir üzerinden temas kurdu. Birkaç para naklinden sonra aramızda duygusal bir ilişki başladı. Bir gün beni evine davet etti ve yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Ben şüphelendim Türk güvenlik güçlerine haber verdim. Kadın izlemeye alındı. Eve gittim ve birkaç ikramdan sonra bayılmışım.

GÖTÜRÜP İNFAZ EDECEKLERDİ

Kadın beni bayılttıktan sonra ellerimi ayaklarımı bağladı. Başka bir ekip taksi ile eve geldi. Tam çıkarılmak üzereyken Türk güvenlik güçleri operasyon yaptı. İran ajanları ve o ağa bağlı 8 kişi suçüstü yakalandı. Kesinlikle ölüme götürüyorlardı. Suçum Kasım Süleymani’nin emrine karşı gelmek. İranlı istihbaratçılar bana, ‘senin bir taksi şoförü kadar bile önemin yok. Sadece İran’a ihanet edenlere gözdağı olsun diye seni götürüp infaz edecektik’ dedi. Suriye’de birçok arkadaşım öldü. Hem de bir hiç uğruna. Ben de aynı akıbeti yaşamak istemediğim için kaçtım.

İRAN, AİLELERİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Bu arada İran Türklerinden aktivist Elyar Makuyi, rejime muhalif binlerce ismin dünyanın farklı ülkelerinde aynı tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi. Makuyi “Bizi bulamadıkları zaman gidip Güney Azerbaycan’da (Tebriz) yaşayan ailelerimizi tehdit ediyorlar. Türkiye, Avrupa ve ABD’de takip altında olduğumuzu ve tıpkı Suriye’deki Esad karşıtları gibi boğazlarımızın kesilerek infaz edileceğimizi söylüyorlar. Ailelerimizi korkutuyorlar. İran’a dönüp teslim olmamızı istiyorlar. Bu amaçla da her yolu mubah görüyorlar” dedi.

EŞİNİ İŞ BİRLİĞİ YAPMASI İÇİN TEHDİT ETMİŞLER

İran istihbaratı tarafından tertip edilen kaçırma teşebbüsü 24 Eylül 2021 günü yaşandı. Eski askerî pilot MİT ve Emniyet güçlerinin operasyonu ile son anda kurtarıldı. Olayla ilgili ikisi İran istihbarat servis çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada bu isimlerin Türkiye’de bu çerçevede bir şebeke oluşumuna gittiği bilgisi paylaşıldı. İranlı Mehdat Adbarbaşi’nin eşinin de ağır tehdide maruz kaldığı ve iş birliği yapmaması durumunda İran’daki ailesine zarar verileceği ibaresine de yer verildi.

İranlı eski askeri kaçırmak isteyen İran ajanları MİT'in operasyonuyla yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.