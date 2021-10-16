Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"GRİBE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM"

“Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın”

Bakan Koca açıkladı: Erzurum’da ikinci doz aşı oranı %65’in üzerine çıktı Sağlık Bakanı Koca, “ Erzurum’da ikinci doz aşı oranı %65’in üzerine çıktı” dedi.

Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altı Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuştu. Koca "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi. Koca, vatandaşları TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.