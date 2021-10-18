Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 18 Ekim 2021 koronavirüs yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 29 bin 240 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu. Bir günde toplam 351 bin 165 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 539 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 207 bin 634’e yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

18 Ekim 2021 koronavirüs günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Kritik rakamları paylaşan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında umutlandıran düşüş Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

15 Ekim 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı 15 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.