Türkiye Gazetesi

Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüşen ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, TÜSİAD’ın 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa' çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında skandal sözler sarf etti.

'Diktatör' benzetmesi yapan Acemoğlu, “Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE SAHİP ÇIKTI

Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise laiklikten bahsetti. Kaslowski “Dünya Adalet Projesi hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke içinde 117. sıradayız. Bu tabloya baktığımızda bizim yeni bir kalkınma anlayışına duyduğumuz ihtiyaç çok açıktır” dedi.

Türk aile yapısını bozduğu gerekçesiyle feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne de sahip çıkan Kaslowski “Osmanlı döneminden beri kadınların eşitlik mücadelesi verdikleri, pek çok gelişmiş ülkeden önce siyasal haklarına kavuştukları Türkiye’nin böyle bir dönüm noktasında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması kabul edilebilecek bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD, 28 Şubat döneminde darbecilerin arka bahçesi gibi çalışmış, laiklik bahanesiyle tehdit etmişti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar." ifadesini kullandı.