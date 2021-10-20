Türkiye Gazetesi

Van’da iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BİR ANDA BASTIRDI

Van - Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde sabahtan itibaren başlayan kar yağışının şiddeti, öğle saatlerinde arttı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler, yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

Kar ve sis nedeniyle görüş mesefasi 10 kilometreye düştü

İran’dan gelen tır Tatvan’da devrildi: Yaralı var İran’dan Türkiye’ye plastik ham maddesi taşıyan tır, Bitlis’in Tatvan ilçesinde devrildi.

Yasadışı yollarla geliyorlardı, hepsi Van’da yakalandı Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk binalarda yapılan aramada 164 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Van Gölü’ne kuraklık: Liman içerisindeki tekneler kullanılamaz hale geldi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde kuraklığın etkisiyle sular çekildi. Gölüm sığ kalması nedeniyle balıkçı teknelerinin limana giremedi, balıkçı limanları işlevsiz hale geldi.