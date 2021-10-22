Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu ve Kiremithane mahallelerinde baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron ele geçirdi.
Ekipler, baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gümrük kapısında Suriye'ye götürülmek üzere 222 saka kuşu ele geçirildi! Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'den Suriye'ye saka kuşu götürmek isterken yakalana 2 kişiye toplam 216 bin 90 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen 222 saka kuşu ise doğal ortamına bırakıldı.
Sivasspor evinde Fatih Karagümrük'ü farklı geçti Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı 4-0'lık farklı skorla kazanan Sivasspor istediği başlangıcı yapamadığı sezonda puanını 9'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.