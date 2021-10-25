Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk iş günü iş yerlerine gitmeye çalışan vatanlaşlar ve okullarına gitmeye çalışan öğrenciler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'da Parseller - Gümüşpala mevkileri arasında trafik ağır ilerliyor.

Hadımköy'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.



Hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.



İBB verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.



Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde de vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası’nda TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli ve Sancaktepe mevkisi, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Kartal, Pendik ve Tuzla’da bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.

Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa Yakası yönünde trafik gözleniyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.



Sarıyer’de zırhlı aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Sarıyer’de Ejder zırhlısının da karıştığı 7 araçlık zincirleme trafik kazasında, trafik durma noktasına gelirken kazada hafif yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Trafikte makas atmaya çalıştı! Takla atarak metrelerce sürüklendi İstanbul Beylikdüzü’nde korkutan kaza. Trafikte seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, makas atmaya çalışırken hakimiyetini kaybederek başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Sürücü ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.