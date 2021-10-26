Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bazı maksatlı cahiller Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın reddi mirası ile kurulduğunu söylese de bu iddia tamamen uydurma, nesnel tarihsel gerçekliklere terstir. Cumhuriyeti övmek demek onun öncesini gözden çıkarmak değildir. Aziz Atatürk'e göre Cumhuriyet rejimi demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Millet egemenliğine dayanması demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef sistemine koymuşlardır. Gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir."

"KILIÇDAROĞLU KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR"

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu ile doğmuştur. Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Bu değerlerin koruyucu aziz Türk milletidir. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa komik duruma düşüyor, akıl hocalarını gözden geçirmesinde fayda vardır."

BAHÇELİ'DEN 10 BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMASI

"Türkiye'de demokrasi vardır ve hakimdir. Ne CHP eski CHP'dir ne de Türkiye zillete müsaade edecektir. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin harcıdır, tasfiyesi imkansızdır. Türkiye'de demokrasi yok demek millete hakarettir. Cumhuriyet bedava kazanılmadı, sahibi millettir. Cumhuriyet, işbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır.18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD Ankara Büyükelçiliğinin resmi hesabında seviyesiz bir açıklama yapılmıştır. Uluslararası hukuk çiğnendiği gibi Türkiye'nin hukuk düzeni hedef alınmıştır. Bu büyükelçiler Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Görevlerinin sınırlarını tamamen aşmışlardır. Bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda açıklama yapmışlardır."

"Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliğiyle konuşmaları dayatmıştır. İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür, emeller ortaya çıkmıştır. CHP'den İP'ine kadar varlıkları utanç kaynağıdır. "

Ayrıntılar geliyor...

Bahçeli'den "Ziya Gökalp" paylaşımı MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp’i ölümünün 97. yıl dönümünde andı. Bahçeli "Türkiye Cumhuriyeti’nin fikir kutbu, ana dinamiği, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp’tir" dedi.