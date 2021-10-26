Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde onlarca vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda iş yeri ve ev zarar gördü. Kastamonu’da 9 Sinop’ta 6 vatandaştan aylardır haber alınamıyor. Selde kaybolan 15 kişinin arama çalışmaları Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 204 personelin katılımı ile hem karadan ve hem de denizden sürdürülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜRCİSTAN’A KADAR GENİŞLETİLDİ

Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Samsun’a kadar olan arama ve tarama çalışmaları Gürcistan sınırına kadar genişletildi. Karadeniz sahil şeridi boyunca ekipler, tüm imkanlarını seferber ederek, kayıp vatandaşları bulmak için aralıksız çalışmalarını devam ettiriyor. Arama çalışmalarına kadavra köpekleriyle de destek veriliyor.

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI İLE ARAMA YAPILIYOR

Karadan sondalama yöntemiyle süren çalışmalarda her nokta dikkatli şekilde aranırken, denizde de su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor. Su altı görüntüleme cihazı aracılığıyla deniz içerisinde şüpheli noktalar tespit edilerek dalgıçlarla taranıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava ve deniz şartları dikkate alınarak akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Sel yine Kastamonu'yu vurdu, bazı köylere ulaşım kesildi Kastamonu Çatalzeytin'de gün boyu devam eden sağanak sele neden oldu. Ağustos ayındaki sel nedeniyle yıkılan köprülerin yerine konulan geçici menfezler zarar görünce bazı köylere ulaşım kesildi.

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