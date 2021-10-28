Türkiye Gazetesi

Türkiye, bu defa Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 23 yaşındaki Şebnem'e ağladı. Genç gıda mühendisi, Furkan Zıbıncı tarafından canice boğazı kesilerek katledildi. Olaya ilişkin savunmasında cinayete dair hiçbir şey hatırsamadığını iddia eden katilin,‘gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Katil zanlısı, savunmasında cinayete dair hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı apart dairede boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın ‘gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu, ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Furkan Zıbıncı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin mesajı Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisini bıçaklayan kız arkadaşını boğarak öldürdü Denizli’de kaldığı aparta gelen üniversiteli sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanan kuyumcu toptancısı, öfkeye kapılıp sevgilisini öldürdü. Cinayet şüphelisi yaralı halde arabayla kaçarken yakalandı.