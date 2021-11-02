Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği başarılı MOSSAD operasyonunun ardında bu defa da Rus casuslara darbe vurdu. Türkiye'de bulunan Çeçen lidere suikast hazırlığında bulunan casusların yakalayan MİT, kanlı eylem planını önledi.

ÇEÇEN LİDER VE MUHALİFLERİ TAKİP EDİP FOTOĞRAFLAMIŞLAR

Geçtiğimiz haftalarda, İstanbul ve Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek, 6 casusun; Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nafiz Karaman'ın haberinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'de yaşayan "Abdülhâkim" isimli Çeçen muhalif bir hedefe suikast planladığı ortaya çıktı. Casusların Türkiye'de yaşayan Çeçen muhalifleri takip edip fotoğrafladığı öğrenildi.

SUİKAST TALİMATINI KADİROV'UN KUZENİ VE DUKUZOV' VERMİŞ

Elde edilen tespitlere göre 6 kişilik casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev (33) suikast talimatını iki kişiden aldı. Bunlardan ilki Interpol tarafından aranan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni ve Duma Meclisi'nde milletvekili Adam Delimkhanov'du. İkinci isim ise Delimkhanov'un suikastlarda taşeron olarak kullandığı ve 2004'ten bugüne, Avrupa'da muhalif Çeçen vatandaşlara yönelik 4 suikastın organizatörlüğünü yapan Kazbek Dukuzov'du.

SİLAHLARI DEAŞ'LI KAÇAKÇIDAN TEMİN EDECEKLERDİ

Rasaev'in suikast girişimlerinde kullanacağı silah ve mühimmatları DEAŞ üyeliğinden yargılanarak ceza alan ve yasadışı silah kaçakçılığı yapan "Ebubekir" kod isimli Abdula Abdulaev'den temin etmeyi planladığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde lazerli, susturuculu silahlar ve mesafe ölçer özellikli dürbün bulundu. Susturuculu silah Abdulaev'in evindeki banyonun tavanındaki gizli bölmeden çıktı.

OPERASYONDAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT'ten gelen tespitler doğrultusunda şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İlk olarak Rasaev'e silah ve mühimmat temin eden Abdulaev ile seyahatlerinde kendisine eşlik eden Amir Yusupov, Ravshan Akhmedov ve bağlantılı iki kişinin kaldıkları yerleri belirledi.

Rasaev'in Antalya'da kaldığı yönündeki istihbari bilgi mevcuttu ancak tam olarak yeri tespit edilinceye kadar operasyon için düğmeye basılmadı. Çünkü Rasaev'in aynı gün içinde birden fazla otel değiştirdiği, yakalanmamak için çok sık adres değişikliğine gittiği saptandı. Ancak MİT'ten kaçamadı.

Mossad ajanlarına MİT vurgunu! 4 ilde Türkiye aleyhine çalışan 15 kişilik Mossad şebekesi, MİT'in operayonu ile yakalandı.