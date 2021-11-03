Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti. Büyükelçi Bodnar, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Bodnar’ın eşi, çocukları ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubunu sundu Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, Katar Büyükelçisi Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp güven mektuplarını sundu.
Erdoğan’dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj göndererek gençlere yönelik mesajlarda bulundu. Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti. Büyükelçi Bodnar, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Bodnar’ın eşi, çocukları ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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