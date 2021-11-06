Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 36 fabrika ile şehir stadyumlarının açılışını gerçekleştirmek üzere gittiği Batman'da vatandaşın sevgi seli ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yöresel kıyafetli Batmanlı kadınlar, kürtçe şarkılarla Erdoğan'a olan özlemlerini dile getirdi.

BATMANLI KADINLARDAN ERDOĞAN'A KÜRTÇE TÜRKLERLE KARŞILAMA​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da yöresel kıyafetli Batmanlı kadınların kendisi için uyarladıkları Kürtçe şarkılarla karşılandı. Erdoğan’ı yöresel kıyafetiyle karşılayan Batmanlı kadınlardan Müyesser Fidan, “Biz bu yörenin parçası olan bu türküyü Cumhurbaşkanımıza uyarladık. Kendisini bu şekilde ve gücün simgesi olan lavantalarla karşıladık. 3 yıldan beri Cumhurbaşkanımız buraya gelmediği için çok özlediğimizi diye belirtmek için Batman Min Beriya Te Kiriye türküsüyle karşılamayı uygun gördük” dedi.

Gülhan Bagrıyanık ise, “Bugün Batman’da bir bayram, bir şölen var. Çünkü Cumhurbaşkanımızı misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız için çok güzel şarkılar hazırladık ve kendisine söyledik inşallah beğenmiştir. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi söylediğimiz şarkılarla kendisine ilettik inşallah beğenmiştir. Kürtçe şarkılarımızı Cumhurbaşkanımıza uyarlayarak söylemeye çalıştık teşekkür ederiz” diye konuştu.



ERDOĞAN ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KÜTÜPHANESİ'NE DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi. Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, burada halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.

Erdoğan'dan kandil çıkışı: Bu millet bu devleti size teslim eder mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik: “Bu millet bu devleti sana teslim eder mi?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Ilısu Barajı'nın açılışında konuştu: Mankurtlara verilmiş en güzel cevaptır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ilısu Barajı'nı engellemek için yapılan kara propagandaları unutmadık, unutmayacağız. Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizdeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır." dedi.

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ziyareti duyurdu.