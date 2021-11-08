Türkiye Gazetesi

Konya'da korkutan bir deprem oldu, AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirledi. AFAD'dan alınan son dakika bilgiye göre Merkez üssü Konya Meram'da meydana gelen depremin derinliği ise 10.61 KM olarak kaydedildi.



Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Konya Meram'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.



ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Konya il merkezi ve ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaş panikleyerek kendini sokağa attı.



OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD Konya depremi sonrası yaptı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletip, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.



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