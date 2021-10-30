Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajla İzmirlilere müjdeli haberi verdi.

1 YIL GEÇTİ

Depremin üzerinden 1 yıl geçtiğini ancak yaşanan acı ve kayıpların hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İZMİR TARİHİNİN EN KAPSAMLI DEPREM DÖNÜŞÜMÜ

Şehirleri riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bugün İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı deprem dönüşümünü başlattık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temellerini atmıştık. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor.”

“YIL SONUNDA TESLİM EDECEĞİZ”

Kalan bağımsız bölgelerin konutlarını yıl sonunda teslim edeceklerini belirten Kurum, “Tıpkı Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de kasım ayı içerisinde depremin birinci yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümleri de yıl sonunda teslim ediyoruz." dedi.

117 can hayattan kopmuştu... İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti İzmir, geçen sene bugün 6.6 büyüklüğündeki depremle kabusu yaşadı. 117 vatandaşamızın hayatını kaybettiği acı olayın üzerinden bir yıl geçti. Geçen sene de sevdiklerini kaybeden vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kızıldeniz'in istilacısı aslan balığı İzmir kıyılarına çıktı! Kızıldeniz’in istilacı türlerinden olan aslan balığı, küresel ısınmanın etkisiyle Akdeniz’den sonra Ege Denizi’nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Özellikle iklim değişikliğiyle beraber sulardaki ısınmaların artmasıyla Akdeniz’de görülen aslan balığı, İzmir kıyılarına kadar çıktı. Karaburun'da toplu grup halinde görülmeye başlanan aslan balığının yakın zamanda Kuzey Ege'ye de ulaşması bekleniyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto İzmir Karabağlar’da Mobilya Akademi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların kentsel dönüşüm eylemi ile karşılaştı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini paylaşan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’ndan sorunların çözümü için söz aldı.