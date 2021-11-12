Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda düzenlenen 10 Kasım töreninde skandala imza atıldı. Bir öğretmen Süleyman Apaydın'ın İslam'ı ve ümmeti aşağılayan şiirini okudu. Okulun 10 Kasım töreninde kürsüye gelen kadın öğretmen İslam'ın değerlerine hakaret içeren şiir okudu.



Ümmet, tesettür, Şeyhülislam gibi değerlere yönelik aşağılama ifadeleri bulunan şiire ilk tepki Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Gül "Açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir" dedi.

ÖĞRETMENLE BİRLİKTE TÜM İDAREYE SORUŞTURMA AÇILDI

Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri öğretmenin açığa alındığını ve müfettişlerin soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturmanın sadece skandala imza atan öğretmenden ibaret olmadığını tüm okul idaresinin de soruşturma kapsamına alındığını aktardı.

İlkokul öğrencisine kötü muamelede bulunan öğretmen hakkında soruşturma açıldı Konya’da bir ilkokulda okulun ikinci gününde öğretmeninden ağlayarak annesini isteyen öğrenciyi azarlayarak bağıran öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

MEB'den 'Alevi misin' diye soran öğretmene soruşturma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.