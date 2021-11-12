Milli Savunma Bakanlığı, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında test atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Milli Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerimiz, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini Karadeniz’de başarıyla icra etti” denildi.
Roketsan tarafından geliştirilen Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi, su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500-2 bin metre menzil ve 15-300 metre derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem. Sistem hedeflere tekli veya salvo atış yapabilmekte ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlaması sağlanmakta.
Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi, duyarsız mühimmat özelliğine de sahip. Atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunmakta. Atış kontrol sistemi, su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesaplamakta.
Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.
Savunmaya yerli motorlar güç verecek Savunma projelerinin yerli motorlara kavuşmasına az kaldı. Zırhlı araçlar Vuran ile Kirpi’nin motorunda ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Altay tankını ileriye taşıyacak motor için çalışmalar hızlandı. Gökbey helikopterimizin TS 1400 motoru geliştiriliyor. Millî Muharip Uçak motoru için de proje çalışmaları devam ediyor.
DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında test atışları gerçekleşti
MSB, DSH Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında test atışlarının gerçekleştiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında test atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
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