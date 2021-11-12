Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kentteki temasları kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile merkez Artuklu ilçesindeki tarihi çarşılarda ve Birinci Cadde'de esnafı ziyaret etti.

Antik Dara Kenti'ni gezerek, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Şentop, Deyrulzafan Manastırı'nda Başrahip Gabriel Akkurt ile görüştü.

Tarihi Kasımiye Medresesi'ni gezen Şentop, Mardin Valiliğini de ziyaret etti. Vali Demirtaş, Şentop'a, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine baş sağlığı diledi.