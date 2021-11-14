Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşimindeki mevzilerde bulunan Ermenistan askerlerinin, Kelbecer bölgesindeki Zeylik yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan askerlerine sniper ve çeşitli silahlarla ateş açtığı bildirildi.

MÜDAHALEDE BULUNULDU

Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

KAYIP YAŞANMADI

Azerbaycan askerleri arasında herhangi bir kayıp olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı Erdoğan ve Aliyev, 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli’de havalimanını açtı, yeni eserlerin temelini attı. İkilinin düzenlediği ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreci için şartını açıklayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır" dedi.

Aliyev: Ermenistan'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la iyi ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

Ermenistan ve İran, Türk koridorunu engelleme peşinde Erivan yönetimi, Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan Zengezur koridorunu engelleme peşinde. Tahran da Ermenistan’ın yanında yer alarak Azerbaycan’a gözdağı vermeye çalışıyor