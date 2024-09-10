81 ilde firariler 'Çember'e alındı! 3 bini aşkın şahıs yakalandı

81 ilde son 5 gündür hakkında yakalama kararı olan ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında 3 bin 126 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür mahkemeler tarafından yakalama kararı bulunan ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-22” operasyonlarına dair bilgi verdi. Yerlikaya, 3 bin 126 şahsın yakalandığını açıkladı.

ADALETE TESLİM EDİLDİLER

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 3.093 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 21 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs “ÇEMBER-22” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 497 şahıs, dolandırıcılıktan 199 şahıs, yağmadan 87 şahıs, adam Öldürmeden 65 şahıs, cinsel Suçlardan 92 şahıs, narkotik suçlarından 561 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 281 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.126 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi."