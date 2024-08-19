Firariler ÇEMBER'e alındı! 81 ilde 4.491 kişi yakalandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
81 ilde düzenlenen “ÇEMBER-21” operasyonlarında, arama kaydı bulunan 4.491 firari yakalandı. Suçluların sokaklarımızda dolaşmasına izin vermeyeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, ailelerin huzurunu kaçırmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
Ayrıntılar geliyor..
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi