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Haberler > Gündem > Firariler ÇEMBER'e alındı! 81 ilde 4.491 kişi yakalandı

Firariler ÇEMBER'e alındı! 81 ilde 4.491 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Firariler ÇEMBER&#039;e alındı! 81 ilde 4.491 kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

81 ilde düzenlenen “ÇEMBER-21” operasyonlarında, arama kaydı bulunan 4.491 firari yakalandı. Suçluların sokaklarımızda dolaşmasına izin vermeyeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, ailelerin huzurunu kaçırmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Ayrıntılar geliyor..

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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