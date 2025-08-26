Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
81 ilde modern sığınaklar yapılacak! Büyükşehirlerde inşaatlar başladı

Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Ortadoğu’daki savaş ve gerilim sonrası Türkiye’de sığınak planı hızlandı. TOKİ, 81 ilde güvenli alanlar inşa edecek. Kabine toplantısında ele alınan çalışmada, mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve yeni yapıların acil ihtiyaç haline geldiği vurgulandı. İlk etapta Ankara ve bazı büyük şehirlerde inşaatların başladığı öğrenildi.

Ortadoğu’da yaşanan son çatışmaların ardından Türkiye’deki sığınak altyapısı yeniden masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında ülke genelinde yeni sığınakların yapılması kararlaştırıldı.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabinede, mevcut sığınakların ihtiyaçları karşılamadığı tespiti öne çıktı. Türkiye’nin farklı illerinde kullanılabilecek güvenli alanların eksikliği vurgulandı. Bu kapsamda TOKİ’nin 81 ilde yeni sığınak projeleri hayata geçirmesine karar verildi.

DÜNYA ÖRNEKLERİİNCELENDİ

Yapılan değerlendirmelerde, sığınak sistemleriyle öne çıkan İsrail, Japonya ve İsviçre modelleri mercek altına alındı. Yeni yapılacak sığınakların afet ve kriz anlarında kolay ulaşılabilir, dayanıklı ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacağı ifade edildi.

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE İNŞAATLAR BAŞLADI

NTV'nin haberine göre ilk etapta Ankara ve bazı büyük şehirlerde inşaatların başladığı öğrenildi. Çalışmaların ilerleyen süreçte tüm illere yayılması planlanıyor. Yetkililer, bu adım ile Türkiye’nin olası afet ve savaş senaryolarına karşı daha hazırlıklı hale geleceğini belirtiyor.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ VARDI AMA

Türkiye’de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemeler yeni değil. 1987’de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak uygulamada bu şartın çoğunlukla yerine getirilmediği görülüyor.

Birçok apartmanda sığınak olarak ayrılan alanların otopark veya depo olarak kullanıldığı biliniyor. Yeni başlatılan çalışmayla bu sorunun da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

