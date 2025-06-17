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Türkiye'de sığınak var mı? AFAD ve toplanma alanları sığınak sayılır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de sığınak var mı? AFAD ve toplanma alanları sığınak sayılır mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere ve füze üslerine saldırması üzerine iki ülke arasındaki çatışmalar beşinci gününe girdi. Orada yaşayan vatandaşlar korunma amacıyla sığınaklara gitti. Akıllara ise 'Türkiye'de sığınak var mı?' sorusu geldi.

İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaş bugün beşinci gününe girildi. Orta Doğu'dan son dakika haberleri gelmeye devam ederken  başkentten patlama sesleri gelmeye başladı. İran'dan İsrail'e kapsamlı saldırılar devam ediyor.

Türkiye'de sığınak var mı? AFAD ve toplanma alanları sığınak sayılır mı? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'de sığınak var mı? AFAD ve toplanma alanları sığınak sayılır mı? - 1. Resim

TÜRKİYE'DE SIĞINAK VAR MI?

Türkiye'de savaş, saldırı ya da afet durumlarında kullanılabilecek sığınakların olup olmadığı arama motorlarında sıkça sorgulanmaya başladı. 

6306 sayısılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmenliklerde, toplu konut kamu binaları, hastaneler, okullarda, büyük iş merkezleri gibi yapılarda sığınak yapılması zorunludur. 

Sığınaklarla ilgili esaslar, 180 sayılı KHK'nin 12/e maddesiyle beraber 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36. ve 44. maddelerine dayanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile AFAD tarafından hazırlanan Sığınak Yönetmenliği ile belirlendi.

Yönetmeliğin uygulamasından yapı ruhsatı ve kullanım izni veren idareler bizzat sorumludur. Valilikler ve büyükşehir belediyeleri denetim yetkisine sahiptir. 

Türkiye'de sığınak var mı? AFAD ve toplanma alanları sığınak sayılır mı? - 2. Resim

AFAD VE TOPLANMA ALANLARI SIĞINAK SAYILIR MI?

AFAD tarafından belirlenen toplanma alanları sığınak görevi görmez. Aralarında önemli ölçüde farklar vardır.

AFAD tarafından muhtmel deprem, sel, yangın gibi afet sonrası halkın geçici olarak toplanacağı alanlardır. Sığınaklar ise nükleer, biyolojik, kimyasal ve konvansiyonel silah etkilerinden korunmak amacıyla özel olarak tasarlanan kapalı, dayanıklı ve yalıtımlı yapılardır.  Bu nedenle toplanma alanları sığınak sayılmaz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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