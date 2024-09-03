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81 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1.975 silah ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına düzenlenen 'Mercek-24' operasyonlarında bin 975 silahın ele geçirildiğini, bin 878 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-24" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

1.975 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 975'i ruhsatsız tabanca, 410'u kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33'ü uzun namlulu tüfek, 558'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 975 silah ele geçirildiğini kaydetti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "İstanbul'da 159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 227 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi. 94 şüpheli gözaltına alındı. Mardin’de 45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 41 tabanca, 36 av tüfeği ele geçirildi. 97 şüpheli gözaltına alındı."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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