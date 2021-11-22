Türkiye Gazetesi

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'den iyi haber beklenirken 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin ailesi ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Müslüme'nin anneannesi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken küçük Müslüme'nin anne babası ve diğer akrabalarının ifade işlemleri 4 gündür devam ediyordu. Bugün alınan bir bilgiye göre ifadesi tamamlanan ailenin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Adliyeye sevk edildikten sonra gün içerisinde otopsi raporunun gelmesiyle soruşturma sonuca göre seyredecek.

Müslüme'yi bulan çoban ilk kez konuştu: 'Kıyafetleri üzerinde değildi' Mersin’de kaybolan Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme’nin cansız bedenini 10 gün sonra bulan çoban ilk kez konuştu. Kadın çoban korkunç ayrıntıyı verdi, “Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor.”