Terör örgütü PKK'ya darbeler peş peşe geldi. Bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist öldürüldü.
İşte İçişleri Bakanlığından gelen o açıklama;
“Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir. Teröristler ile birlikte 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir”
Eren Kış-7 operasyonu başladı Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı. Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel ve 38 operasyonel tim terör örgütü PKK üyelerini etkisiz hale getirmek için mücadele ediyor.
Bakan Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır" diyen Bakan Soylu, son beş yılda bin 43’ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu aynı zamanda Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düştüğünü açıkladı.
'Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları'nda 3 bölücü örgüt mensubunun daha öldürülmesi ile toplamda 6 teröristin etkisiz hele getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya darbeler peş peşe geldi. Bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist öldürüldü.
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