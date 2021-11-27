Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Sezer Öztürk, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırının ardından firari olarak aranan Öztürk, Gürcistan’a kaçarken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Öztürk, “Ölümden döndüm” diyerek kendini savundu.

ÖZTÜRK'ÜN KURŞUNLARI SONRASI 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme' ve ‘kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sezer Öztürk’ün şoförlüğünü yapan A.M. tutuklanırken, firari olan Sezer Öztürk hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aranan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa’dan Gürcistan’a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şüpheli Öztürk, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdi.

“BU ZAMANA KADAR SUÇA KARIŞMADIM”

Şüpheli Sezer Öztürk ifadesinde, “15 yaşımdan beri milli takımlarda futbol oynuyorum, Almanya'da doğup büyüdüğüm halde tüm yatırımlarımı Türkiye'ye yaptım, milliyetçi bir insanım. Bu zamana kadar hiçbir suça karışmadım” dedi.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Olay günü çocuklarını hayvanat bahçesine götürdüğünü, daha sonra eve dönerken arabasının önünün kesildiğini ve darp edildiğini öne süren Öztürk, “Ölümden döndüm. Kafama aldığım darbelere ilişkin raporlarımı mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor, ben ateş etmedim. Ömer Genç benim korumamdır. Olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişi idi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam ve korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı. Yanımda silah olduğu halde ben ateş etmedim. Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı” ifadelerini kullandı.

“CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞI İÇİN MAHKEMEYE KADAR YURT DIŞINA GİDECEKTİM”

Şüpheli savunmasının devamında, “Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım, tedavi oldum. Mahkeme başlayıncaya kadar da yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeni ile tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. Üzerime atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Ayrıca olay sırasında karşı tarafın Ömer'den düşen silahı aldığını Ömer'den duydum, daha sonra Ömer havaya ateş etmeye başladı. Ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim, suçsuzum” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Sezer Öztürk’ü “kasten öldürme” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Hakimlik, şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmasını, şüphelinin yurtdışına çıkarken Hopa’da yakalandığını, cezanın üst sınırını da dikkate alarak delil karartma şüphesinin varlığını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklanan şoförü ifade verdi İstanbul Sancaktepe’de eski futbolcu Sezer Öztürk, trafikte tartıştığı 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiye yaraladı. Öztürk kayıplara karışırken polise teslim olan şoförünün verdiği ifade ortaya çıktı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Firari eski futbolcu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.