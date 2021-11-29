Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz dün hayata gözlerini yumdu. Cengiz’in cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz’in cenazesine ailesinin yanı sıra devlet erkanından da birçok isim katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı.

SPOR SİYASET İŞ DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim de son yolculuğunda Cengiz’i yalnız bırakmadı. Spor, siyaset ve iş dünyasından öne gelen isimlerin katıldığı cenazede Galatasaray Kulübü eski Başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

SON KEZ SAMİ YEN STADI’NA GÖTÜRÜLDÜ

Maslak’ta bulunan hastaneden naaşı alınan Mustafa Cengiz ilk olarak Seyrantepe’de bulunan Ali Sami Yen Stadı’na son götürüldü. Ardından cenaze Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ne getirildi. Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanı olduğu süreçte ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, cenaze namazı için camiye ilk gelen isimlerden olurken, merhumun naaşını da cenaze arabasına kadar taşıdı.

Fatih Terim’siz Galatasaray yine kaybetti! Seri davam ediyor Galatasaray dün akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Sarı-Kırmızılı ekip Fatih Terim’in cezalı olduğu bir maçta yine puan kaybı yaşadı. Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda tam 42 puan kaybetti.