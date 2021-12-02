Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına zam geleceğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

BENZİN İSTANBUL'DA 9,64 LİRAYA ÇIKTI

Fiyat artışının ardından benzin İstanbul’da ortalama 9,13 liradan 9,57 çıkarken Ankara’da ortalama 9,20 liradan 9,64 liraya çıkacak. İzmir’de ise benzin ortalama 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

Rekabet ve serbesti nedeniyle dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.