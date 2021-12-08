Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde en çok mülteciye ev sahipli yapan Türkiye’ye ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) değerlendirmelerde bulunuldu. AB fonlarıyla yürütülen Sosyal Uyum Yardım Programı'na (ESSN) ilişkin temasları kapsamında Ankara'da bulunan AB Komisyon’un kriz yönetimi sorumlu üyesi Janez Lenarcic değerlendirmeler yaptı.

“GÖÇMENLER KONUSUNDA TAŞIDIĞI YÜKÜN FARKINDAYIZ”

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda taşıdığı yükün farkında olduklarını dile getiren Lenarcic, AB'nin bu konuda daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. ESSN'in bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı yardım faaliyeti olduğunun altını çizen Lenarcic, şöyle devam etti:

“TÜRKİYE’NİN CÖMERTLİĞİNİ KABUL EDİYORUZ”

“Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor. AB, Türkiye'nin misafirperverliğini ve cömertliğini kabul ediyor, bu konuda yardım etmeye de hazır. Bu nedenle 5 yıldan fazla bir süredir mültecilere yardım eden ESSN programına destek veriyor. Bu program kapsamında şimdiye dek 6 milyar euro verilmesi taahhüt edilirken, 3 milyar euroluk bir miktarın da 2024'e kadar ödeneceği duyuruldu.”

Enerji krizi tüm Avrupa’yı sardı: Fiyatlar hızla artmaya devam ediyor Koronavirüs salgınıyla birlikte enerjide büyük krizler yaşanmaya başladı. Özellikle pandemiyle Avrupa’da enerji sektöründe arz-talep dengesizliği yaşanmaya başladı. Yaşanan dengesizlikler ise elektrik ve akaryakıt fiyatlarında rekor artışın yaşanmasına neden oluyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni’den ise korkutan açıklama geldi. Gentiloni, Yaşanan krizlerden dolayı artan enerji fiyatları sorununun kısa sürede çözülemeyeceğini belirtti.

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