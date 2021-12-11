Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday olarak gösterilen ve ekim ayında adaylığı Senato’da onaylanan Jeff Flake bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris huzurunda yemin etti.

“BU ÜLKEYE SEVGİSİNİ YAKINDAN GÖRDÜM”

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Flake’in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabından paylaşarak “Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm” şeklinde konuştu.

ABD büyükelçiliklerini kapatıyor ABD Dışişleri Bakanlığı dünya genelinde normalde pazar günleri açık olan büyükelçiliklerinin bu pazar kapatılacağını duyurdu.