Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de 25 el işlemeli bıçağı çakıp bunlardan birini de Meral Akşener'e hediye ettiği öne sürülen adam gözaltına alındı. Eshabil Avşar, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Avşar, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.

BIÇAKLARDAN BİRİNİ MERAL AKŞENER'E HEDİYE ETTİ

Güvenlik güçleri, A.Z’nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. A.Z’nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş." dedi.



Akşener'den Türkkan açıklaması: Hislerine hakim olması gerekirdi Meral Akşener, şehit yakınına hakaret etmesiyle gündeme gelen İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkkan için, siyasi deneyimlerine göre hareket etmesi gerektiğini söyleyip hislerine hakim olamadığını ifade etti.



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