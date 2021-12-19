Türkiye Gazetesi

Türkiye, haberleşme ve uzay konusundaki ilerleyişini hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06:58’de uzaya fırlatıldı. Fırlatma anında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da önemli bir video mesaj geldi.

“EN GÜÇLÜ VE EN YÜKSEK KAPASİTELİ HABERLEŞME UYDUSU”

Gönderdiği video mesajda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gururu heyecanla yaşadığını belirterek “Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz ocakta Türksat 5A'yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış, haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik.” açıklamasında bulundu.

ELON MUSK’A ÖZEL MESAJ

Ayrıca Elon Musk’a özel olarak teşekkür eden Erdoğan, “Sayın Elon Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır.” dedi.

“İLETİM HIZI VE KAPASİTESİ 15 KATTAN FAZLA ARTACAKTIR”

Türksat 5B’nin devreye girmesiyle iletim hızının ve kapasitenin önemli derecede artacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir.” dedi.

“ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Uydunun yörüngesi hakkında da önemli bilgiler veren Erdoğan, “Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SPACE X MESAJI

Space X firmasıyla yürütülen ortak çalışmanın başarılı ve önemli derecede verimli geçtiğini belirten Erdoğan, “Space X firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.” diyerek video mesajını sonlandırdı.

Son dakika: Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 8'inci uydusu Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Uydu fırlatma törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elon Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türksat 5B uydusu 19 Aralık’ta uzay yolcusu Türksat 5B uydusu için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık’ta Pazar günü saat 06.58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını söyledi.

Türksat 5B uydusu 19 Aralık Pazar günü fırlatılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını duyurdu.