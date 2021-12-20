Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Afganistan konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının açılış oturumunda konuştu. Pakistan ve Suudi Arabistan’a toplantıyı düzenledikleri için teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu “Yaklaşık 23 milyon kişi şu anda Afganistan’da açlıkla karşı karşıya. Bu da nüfusun yüzde 60’ını oluşturuyor” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatının Afganistan için uluslararası desteği harekete geçirmek ve seferber etmek adına lider rol oynaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu “İlk olarak insani yardımı koordine etmeliyiz. İkinci olarak ekonominin çöküşü engellenmelidir. Finansal kaynaklarla ilgili olarak çözümleri hemen devreye sokmalı likidite ve banka transfer kaynaklarını bu şekilde çözmeliyiz. Taliban’la birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için son derece gerekli” ifadelerini kullandı.

"İSLAM ULUSLARI OLARAK LİDER ROL ÜSTLENEBİLİRİZ"

Mevcut hükûmetin kapsayıcı olması, herkesin haklarını koruması ve aynı zamanda kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için desteklemeye devam edilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu “Bu yönde telkinlerde bulunmalıyız. Bu çerçevede atılan tüm pozitif beyanların ve adımların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hükûmetin yurt içinde ve yurt dışında meşruiyetini arttıracak ve gücünü arttıracaktır” diye konuştu.

Kötüye giden krizlerin Asya’daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu “Tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif iş birliğinin son derece önemli. Çok daha fazla adım atmalıyız ve İslam topluluğu olarak lider rol oynamalıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının Kâbil’e yapacak olduğu bir ortak ziyareti düzenleyerek Afgan kardeşlerimize dayanışmamızı gösterebiliriz ve doğrudan orada mesajlarımızı ileterek İslam ulusları olarak lider rol üstlenebiliriz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz Afrika'yla birlikte kazanmak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türk yatırımcısı Afrika’nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor. Bizim Afrika’yla ilişkilere bakışımız stratejiktir, uzun vadelidir" dedi.