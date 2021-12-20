Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomideki son gelişmelerle ilgili sunum yapacağı memur ve emekli zamlarının gündemde olacağı bekleniyor.

CUMHURBAŞJANI ERDOĞAN BİLGİN VE NEBATİ İLE GÖRÜŞECEK

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşme yapacak. Yapılan görüşmede emekli ve memur maaşlarıyla birlikte AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimi bekleyenlere yönelik, "Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız." dedi.