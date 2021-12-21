Türkiye Gazetesi

Market İşletme sahibi Serkan Koyuncu dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi. İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna değinen Koyuncu, “Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez.” şeklinde konuştu. Fiyatların düşmesiyle ticaretin artacağına dikkat çeken Koyuncu, “Fiyatların yüksek olması bizim için büyük bir sıkıntı. Vatandaş sadece acil ihtiyaçlarını alıyor. Ayrıca ürün bulmakta zorlanıyoruz.” dedi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN FİYATLARA YANSIMASI BEKLENİLİYOR

Alışveriş yapan Elif Erdugan da marketlerde fiyatların son dönemde çok fazla arttığını belirterek “Doların düşmesi fiyatlara yansımalı. Dolardaki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyoruz. Dolar düştü, benim bu düşüşe inanmam için markette satılan ürünlerin de fiyatlarının düşmesi lazım.” şeklinde konuştu.

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