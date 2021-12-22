Türkiye Gazetesi

Kadıköy Kalamış’ta bir restorana gelen ve daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grupla çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ziya Bandırmalıoğlu kurşunların hedefi olmuştu. Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan’ın öldürüldüğü olayda 5 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlatarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

90’lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayette adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde masadan kalkan kişiler ile masada oturan kişiler arasında bir anda silahlı kavga çıkıyor. Şahıslar birbirlerine kurşun yağdırıyor.

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü Dün akşam saatlerinde Kadıköy'de bulunan bir restorana gelen Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu aralarında husumet bulunan kişilerle çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi oldu.