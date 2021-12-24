Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





Adliyeye sevk edilen minibüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi’nde meydana geldi. Saat 07.30 sıralarında İbrahim A.O isimli 4. sınıf öğrencisi çocuğunu okula götürmek isteyen işitme engelli anne F.O çocuğu ile birlikte caddeden karşı tarafa geçmek istedi. Yolun yarısına gelip durduktan sonra karşı tarafa geçmek isteyen anne ve çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



ŞOFÖR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakol Ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kazada hayatını kaybeden 4. sınıf öğrencisi İ.A.O ise bugün Cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.







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