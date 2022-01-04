Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşamsından satır başları:

Elbette sorumluluklarımız ağırdır. 2021 yılını teferruat ile yorumlamalıyız. 2022'de millet ve ülke yararına olanları temin ve takip etmek başlıca görevimizdir.

Salgın tüm dünyayı vahim şekilde etkilemektedir. Koronavirüsten ölüm sayısı dünyada 5.5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaaların artış trendinde olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Salgın yokmuş gibi davranmak çok riskli ve tehlikelidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. 2022 yılında koronavirüsün yenilmesi her insanımızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır. Ebelerimiz, hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız fedakarlıkla çalışmaktadır. Onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.

Virüs istilası insanın iradesinden daha üstün değildir. Dayanışma ve yardımlaşmanın engin mirası ile biz bu virüsün kökünü kazıyacağız. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalık ile boğuşan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Önce sağlık diyoruz.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE KURAN KURSU ÇIKIŞI

Türkiye aşıya ihtiyaç duyan ülkelere yardımcı olmuştur. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa değil bu dünyada Mahkeme-i Kübra'da bile davacıyız. Ağzının dikişleri patlamış bir CHP milletvekili Kur'an kurslarına ortaçağ zihniyeti demiştir. Ya ortaçağı bilmiyor ya Kuran'ı bilmiyordur. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ama dinimize, inancımıza laf söyletmeyiz. Kuranımıza ortaçağ diyen kemiksizlere bühtan bırakmayız. CHP'den acil özür dilemelerini bekliyoruz. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.

YUNANİSTAN SABRIMIZI TEST ETMESİN

Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikte nükleer savaştan bahsedilmesi vahim bir risk olarak durmaktadır. Soğuk savaş şartlarına adeta geri dönülmüştür. Ege Denizi'ne fitne sokuşturanların sonu hüsrandır. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir.

İBB'YE TERÖR TEFTİŞİ

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak, alayının birden mahkeme önüne çıkarılması şeref bahsidir. Çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? Sulugözlü siyasetçi sen kendine yer mi yapıyorsun? Teftiş mekanizmasının çalışması hukukun gereğidir.

Bahçeli: Kamu kurumlarının kapılarında kaybettikleri haysiyeti arıyorlar MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2021’de teröre kesif bir darbe vurulduğunu belirterek “Türkiye Cumhuriyeti devleti terör örgütlerine karşı sahada elde etmiş olduğu mutlak üstünlüğü ne TBMM’de, ne belediye koridorlarında, ne medyada, ne de iş ve sosyal hayatta kaybetmeye tahammül etmeyecektir” dedi.