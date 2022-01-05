Türkiye Gazetesi

Olay Manavgat'In Örenşehir mahallesinde gerçekleşti. 4 çocuklu aile 3 yıl önce memleketleri Şanlıurfa'dan M.I (58) ile birlilkte Antalya'ya yerleşti. Ailenin küçük çocuklarından biri olan 11 yaşındaki E.K, akrabası ve birlikte kaldıkları 58 yaşındaki M.I tarafından taciz edildi.



M.I çevresine akrabası olan aileyi, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenleri olarak tanıttığı öğrenildi. 11 yaşındaki kız taciz edildikten sonra yakınlarına durumu anlattı. Olay Jandarmaya bildirildi.

KÜÇÜK KIZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

11 yaşındaki E.K yakın çevresine olayı ve yaşadıklarını anlatarak yardım istedi. Jandarmaya haber verilmesi üzerine başlatılan çalışmayla olayın detayları ortaya çıktı. Küçük kızın M.I tarafından sürekli taciz edildiğini anlatmasının ardından anne S.K Jandarmaya ifade için çağrıldı.

Antalya'da akrabası olan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KIZIN ANNESİNE TECAVÜZ EDEREK TEHDİT ETMİŞ

İfade veren anne S.K, babasının dayısının oğlu olam M.I tarafından 4 yıl önce tecavüze uğradığını belirterek kocası, kızı ve kendini öldürmekle tehdit ettiği için korkudan kimseye anlatamadığını söyledi.

Ayrıca M.I tarafından kendisine bankadan zorla kredi çektirdiğini ve krediyi ödeyemediği için zor durumda kaldığını belirterek, 58 yaşındaki M.I'nın kendisine,çocuklarına ve kocasına şiddet uyguladığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.I sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkeme tarafından ‘Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı’ gerekçesiyle tutuklandı. Şüphelinin anne S.K'ya karşı işlediği iddia edilen nitelikli cinsel saldırı ve diğer suçlardan ise tutuklanmasına gerek görülmedi.

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İşte PKK ve YPG’nin çocuk istismarı Terör örgütü PKK ile Suriye’deki uzantısı YPG’nin yüzde 20’si, kandırarak veya kaçırarak kamplara götürdüğü çocuklardan oluşuyor