Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine ‘Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın’ talimatını vererek “Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı mücadele olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezinde AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda Erdoğan, sırayla söz alan milletvekillerini dinleyerek problem ve taleplerini tek tek not aldı. Edinilen bilgilere göre bazı milletvekillerinin, Türkiye ekonomisi hedef alan kur manipülasyonuna karşı 20 Aralık’ta açıklanan tedbir paketinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bölgelerindeki memnuniyeti dile getirmesi üzerine Erdoğan “Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı mücadele olacak” dedi.

ENFLASYON TEK HANELİ OLACAK

Enflasyonda tek haneye indirme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan’ın dövizdeki dalgalanmanın kontrol altında olduğunu söyleyerek “Bundan sonra ekonomide daha güvenli ve istikrarlı bir Türkiye görülecek. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu yönde olacak” dediği belirtildi. Toplantıda Erdoğan’ın ayrıca marketlerdeki fiyatların birkaç aya kadar düşeceğini de söylediği kaydedildi.

Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeni ekonomi modelini herkese, her yönüyle iyi anlatın. Muhalefet yalan bilgi veriyor, kamuoyunu manipüle ediyor, yanlış bilgilerle piyasayı zehirliyor. Siz bire bir, insanlarımıza gerçekleri, neler yaptığımızı anlatın. Eksiğiniz varsa da bilgi ihtiyacı konusunda bakanlarımız yardımcı olsunlar” ifadelerini kullandığı bildirildi.

"ASİYE KIZIMIZIN DURUMA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Toplantıda sokak hayvanları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gaziantep’te bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Asiye kızımızın durumuna çok üzüldüm. Tedavisiyle yakından ilgileniyorum. Takip ediyorum” dediği belirtildi. Hazine arazilerinin barınaklar için tahsis edilebileceğini söyleyen Erdoğan’ın, belediyelerin bu süreçte atacağı adımları yakından takip edileceğini ifade ettiği kaydedildi.

ÇİFTÇİNİN SIKINTILARI ANLATILDI

Öte yandan bazı milletvekilleri toplantıda, asgari ücret ve memur maaşlarında bir iyileştirme yapıldığını fakat tarım sektörünün de sıkıntı içinde olduğunu dile getirdi. Milletvekilleri “Tarım sektörü, enerji, akaryakıt ve gübre giderleri nedeniyle sıkıntı çekiyor. Buna göre teşvik sisteminin değişmesi lazım. Çiftçinin kullandığı mazot, gübre ve enerjinin yarısını devlet ödemeli” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talepleri not ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların önüne geçildiğini söyleyen Erdoğan "Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne de fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan’dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yapmasının yanı sıra yeni mezun gençlerin istihdamının teşvik edilmesi adına, işletmelere 100 bin lira destek verileceğinin müjdesini de duyurdu.