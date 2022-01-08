Türkiye Gazetesi

Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya indiren tren hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Açılacak olan yeni tren hattı ile yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak.

DETAYLARI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamalarda Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı ile ilgili bilgiler verdi. Karaismailoğlu açıklamasında, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini söyledi.

KONYA-KARAMAN ARASI 40 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Konya-Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya indirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek" diye konuştu.

63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı ile zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39,6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3,9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4,5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Aynı zamanda Bakan Karaismailoğlu, 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.

KARAMAN-ULUKIŞLA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmaların devam ettiğini, proje kapsamında 135 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının yapımıyla 2 tünel, 12 köprü, 44 alt-üst geçit ve 141 menfezin yapımını planladıklarını bildirdi.

Şu ana kadar altyapı ve üstyapı işlerinde yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için de ihale hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi. Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminin tamamlanmasıyla buralar arasındaki seyahat süresinin 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya ineceğini söyledi.

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