Türkiye Gazetesi

Hakkari’deki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, silah kazası sonucu şehit düştü. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, üs bölgesine kara ve hava yolu ile ulaşım sağlanamadı.

DEVREYE KÖYLÜLER GİRDİ

Şehidin cenazesi alınamayınca, devreye köylüler girdi. Köyde yaşayan vatandaşlar, şehidin cenazesi için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı, üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine getirildi.

VALİ AKBIYIK’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Şehit Soyutemiz, Fatih Kışlası’nda yapılacak törenle memleketi Kırşehir’e uğurlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda köylülere teşekkür etti.

“KAHRAMAN KADIKÖY HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Vali Akbıyık, “Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz’in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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