Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının beraber yürüttüğü operasyonlarda terör örgütü mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak yapılan Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de yapılan operasyon 3 terörist öldürüldü. Bakanlık operasyona dair Twitter hesabından açıkalmada bulundu. MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Hatay'da sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı Son dakika haberine göre; Hatay'da yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.

MSB duyurdu: FETÖ'cüler Yunan sınırından kaçarken yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların ise FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

MSB duyurdu: Şanlıurfa hudut hattında hain pusu: 3 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında bugün, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.