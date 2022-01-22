Milli Savunma Bakanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının beraber yürüttüğü operasyonlarda terör örgütü mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son olarak yapılan Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de yapılan operasyon 3 terörist öldürüldü. Bakanlık operasyona dair Twitter hesabından açıkalmada bulundu. MSB'nin açıklaması şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
MSB duyurdu: Hatay'da sınırı geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı Son dakika haberine göre; Hatay'da yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.
MSB duyurdu: FETÖ'cüler Yunan sınırından kaçarken yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların ise FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
MSB duyurdu: Şanlıurfa hudut hattında hain pusu: 3 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında bugün, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.