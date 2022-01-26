Akşener Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız" dedi.
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Akşener Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız" dedi.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler : meral akşener,koronavirüs,iyi parti,