Akşener Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız" dedi.

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