Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televiyon kanalında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili yorum yaptı.



"Bu kar yağışını bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Kar yağışını engellemek elimizde değil ama gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutan kimse gerekli tedbirleri almak durumda” diyen Erdoğan, İstanbul'da yaşanan krize ilişkin "Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız, kış mevsimine girerken tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim var. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİ ENGELLİYORUZ İDDİASI KOSKOCA BİR YALAN"

Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 2019'da 13 milyar 848 milyon lira merkezi idare’den pay ayrılırken bu rakamın 2021’de 25 milyar 376 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı iki kat arttığını vurgulayan Erdoğan "Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi beceriksizlikleri, kötü yönetimleri, yanlış tercihleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur" sözlerini sarf etti.

"İRAN'A BORCUMUZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan doğalgaz akışının kesilmesiyle alakalı da "Bizim İran'a borcumuz söz konusu değil, tam aksine bu iddialar yalandır" dedi. Erdoğan, 2021'de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 sübvansiyona gidildiğini dile getirdi. 2022'de de benzer sübvansiyonların süreceğini aktardı.

DÖVİZ AÇIKLAMASI

Dövizle ilgili ise "Biz önümüzdeki döneme çok iyimser bakıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki istikrarlı seyir, bu iyimser bakışımızı destekliyor" yorumunda bulundu.