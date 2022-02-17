Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'li belediyelere suda KDV indirimi kadar indirim yapılması çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de MHP'li belediye başkanlarına suda KDV indirimi yapın talimatı geldi.

"YÜZDE 7 ORANINDA İNDİRİM YAPILSIN"

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi. Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında AK Partili belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız Engelli Memurlar Ataması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda istihdam edilen engelli sayısının 192 bine dayandığını duyurarak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesiyle tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. Erdoğan atama programında ekonomi mesajı verdi. "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntılardan kurtaracağız" diyen Erdoğan, "Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız" dedi.