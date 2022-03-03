Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Batılı ülkeler, Ukrayna’ya saldıran Rusya’yı küresel sistemden izole için bütün kartlarını oynuyor. İslam dünyası ise hem işgalci Rusya’yı hem de Ukrayna uğruna her gün yeni ağır yaptırım kararı açıklayan Batı ülkelerini hayretle izliyor. Suriye, Filistin, Irak, Bosna Hersek, Myanmar gibi ülkelerde Müslümanların katledilmesine seyirci kalan Avrupa, Ukrayna için anında harekete geçti. Berlin Orkestrasında çalışan bir Rus bile veto yedi.

HESABI SORULMADI

Dramların en büyüğü Suriye’de yaşandı. Ülkede 11 yıldır iç savaş var. İki milyona yakın kişi hayatını kaybetti, 6,5 milyon Suriyeli ülkesinden kaçtı, 13 milyon kişi evlerini terk etti. Esad, kendi halkına kimyasal silahlarla saldırdı. Rusya’nın ve Esad’ın uçakları taş üstünde taş bırakmadı. Katliamların, sürgünlerin hesabı verilmedi. Esad’ın 11 yıldır Suriye’deki sivil katliamlarını görmezden gelen Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın Soykırım Sözleşmesi’nin ihlali gerekçesiyle Kremlin aleyhine açtığı davayı birinci haftasında gündemine aldı. Dava için 7-8 Mart’a duruşma tarihi bile verildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘savaş suçlusu’ diye nitelendirdi.

Suriye 11 yıldır kan ağlıyor. Rusya, katil Esad’a hamilik yapıyor. Dünya seyrediyor.

SADECE KINADILAR

İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin topraklarını ilhak ederken ekonomik yaptırımlar uygulanmadı. Filistin’e silah ve ekonomik destek sunulmadı. BM ve birçok ülke, İsrail’i sadece kınamakla yetindi. ABD ve İngiltere kimyasal silah bahanesiyle 2003’te Irak’ı işgal etti. Karışıklıkta binlerce masum sivil öldü. Ağır insan hakları ihlalleri suçu işlendi. Ülkede kimyasal silah çıkmadı. ABD ve İngiltere’ye herhangi bir müeyyide uygulanmadı.

ABD’nin Afganistan’ı işgalinde 71 binden fazlası sivil yaklaşık 241 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkeyi yangın yerine çeviren 20 yıllık işgal karşısında Avrupa kılını kıpırdatmadı. Myanmar’da, budistler Arakan Müslümanlarına etnik temizlik yapmaya çalıştı. Batı ülkeleri sadece izledi. Keşmir, Yemen ve Orta Afrika’da da benzer durumlar yaşandı. Bugün, Ukrayna için her şeyi göze alan Batı ülkeleri, Müslümanların gözünün yaşına bakmadı.

MÜSLÜMANLAR BİRLİK DEĞİL

İslam coğrafyalarında yaşanan dramlarda başta 57 üyeli İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere Müslüman ülkelerin kuruluşları da kayıtsız kaldı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, çifte standardı şöyle değerlendirdi: "AB’de ekonomik, siyasi ve değerler birliği mevcut. Bütün üyeleri ilgilendiren ortak kaygılar var. AB, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi konularda altı dolu tepkiler ortaya koyabiliyor. İİT baktığımızda benzer bir durumun olmadığını, daha çok kâğıt üzerinde kararlar aldığını görüyoruz. Ekonomik, siyasi ve nüfus açısından çok büyük bir temsil gücü olmasına rağmen İİT içine ortak bir politika ve strateji yok. Her Müslüman ülkenin kendine özgü bir politikası ve anlayışı var. Filistin konusunda bile ortak bir tavır sergileyemiyor. İİT’nin radikal bir yeniden yapılandırmaya ihtiyacı var. Siyasal değerler ve güvenlik açısından katkı sunabilen bir yapıya dönüşmesi lazım. İİT’nin ortak siyasal değerler anlayışı yok. Üye ülkeler ortak bir stratejiyi ve hedef ortaya koyamıyorlar. İİT, gerçek anlamda bir birlik olacaksa, 21. yüzyılın şartlarına göre kendisini yapılandırması lazım."

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında dün itibarıyla 874 bin mültecinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

SİYASİ ÇIKARLAR İNSAN CANINDAN ÖNEMLİ

Suriye İnsan Hakları Ağının Müdürü Fadl Abdülgani, Avrupa ülkelerinin Ukraynalılara gösterdiği ilgiyi Suriyelilerden esirgemesini eleştirdi. Abdülgani "Batı, Esad rejimi kimyasal silah ve varil bombası kullanmasına rağmen Suriye’de sivillerin korunması için bir şey yapmadı. Esad’a destek veren Rusya’ya müeyyide uygulamadı. Bu rejime suç işlemeye devam etmesi için açık bir mesajdı. Uluslararası Ceza Mahkemesi de hiç harekete geçmedi. Batı’nın Suriye ve Ukrayna’daki tutumu çifte standarttır" dedi.

AVRUPA, UKRAYNALILARI KORUMA ALTINA ALIYOR

Avrupa Birliği Komisyonu, savaştan kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi için teklif hazırladı. Bugün görüşülecek teklife göre, geçici koruma statüsü verilecek. Ukraynalılar AB ülkelerinde oturma izni alabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak, iş bulup çalışabilecek, geçim yardımı gibi imkânlar alabilecek. Sınır kontrolleri gerektiğinde gevşetilecek. Avrupa ülkeleri, Suriyeli ve Afgan mültecilere karşı sert tedbirleri almış, sınırlara duvarlar örmüştü.

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