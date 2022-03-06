Türkiye Gazetesi

İhlas Medya Ankara Temsilcisi, kıymetli mesai arkadaşımız Batuhan Yaşar, dün akşam bir yıldır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Yaşar için Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Batuhan Yaşar'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GAZETECİLİĞE 1988 YILINDA BAŞLAMIŞTI

1 Haziran 1970 yılında Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğan Batuhan Yaşar, yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye gazetesinde başladı. 1994 yılına kadar sırasıyla birçok alanda muhabirlik yaptı. Daha sonra 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi’nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.1998’de tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT’de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren “Neler Oluyor” programını hazırlayıp sunmaya başladı. 2007’de İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018’den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.



İhlas Medya'nın acı günü! Batuhan Yaşar hayatını kaybetti İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar dün akşam Hakk’ın rahmetine kavuştu. Görevini her zaman aşkla yapan, geride sayısız hizmet bırakan arkadaşımızı unutmayacağız...