Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşme, 18.20'de başlayıp yaklaşık 45 dakika sürdü. İki liderin görüşmesinde ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki sivillerin tahliyesi gibi konularda masaya yatırıldı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a savunma alanındaki yaptırımların kaldırılması doğrultusundaki talebini iletti.

ERDOĞAN'DAN BIDEN'A YAPTIRIM TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları, bugünkü görüşmeleri ve Antalya Diplomasi Forumu'yla sürdürecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.